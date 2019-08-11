وزير الداخلية يعلن عودة نحو 14 ألف منتسب وضابط إلى ملاك شرطة نينوى

وذكر بيان مقتضب عن وزارة الداخلية، تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "وزير الداخلية ياسين الياسري، اعلن عن عودة 13 الف منتسب و 900 ضابط الى ملاك شرطة نينوى".

وكان الياسري، قد وصل، صباح اليوم الاحد، الى مدينة الموصل على رأس وفد وزاري رفيع المستوى.

