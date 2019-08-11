ارتفاع عدد الإصابات في "الأقصى" إلى 37 وقيود على دخول المصلين

ارتفع عدد المصابين في باحات المسجد الأقصى إلى 37 مصابا، نتيجة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وعشرات المستوطنين.

وبين المصابين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومسؤول ملف القدس عدنان الحسيني ورئيس المجلس الأعلى للأوقاف الإسلامية الشيخ عبدالعظيم سلهب.

وفرضت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد ما تسبب في حالة من التوتر بكل أنحاء القدس.

وكانت الشرطة الإسرائيلية هاجمت المصلين مرتين منذ صباح اليوم، مستخدمة قنابل الصوت، وبالاعتداء بالضرب.

وبعد منع لمدة 3 ساعات، سمحت الشرطة الإسرائيلية لعشرات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى تحت وطأة ضغط اليمين الإسرائيلي المتشدد.

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وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريح أرسله لـ"العين الإخبارية": "تعاملت طواقمنا مع 37 إصابة نقل منها 14 لمستشفى المقاصد وإصابة لهداسا عين كارم وباقي الإصابات تم علاجها ميدانياً".

وأضاف أن متطوعا مسعفا من جمعية الهلال الأحمر أصيب بقنبلة صوت في اليد واعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال خلال مواجهات المسجد الأقصى.

وردا على الاعتداء الإسرائيلي؛ طالب المجلس الوطني الفلسطيني بتحرك عربي إسلامي ودولي رادع "لهستيريا الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين" الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك وحولوا قدسية المكان إلى ساحة حرب واستهدفوا المصلين الذين يحتفلون بعيد الأضحى المبارك وأفسدوا فرحتهم.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني، في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون ووصل لـ"العين الإخبارية"، أن قيام قوات الاحتلال بالاعتداء الوحشي على المصلين وإصابة العشرات منهم داخل المسجد الأقصى وساحاته هو جريمة مكتملة الأركان تعبر عن تحدٍ أرعن لكل القيم والمواثيق الدولية التي تمنع استباحة أماكن العبادة، وتتطلب توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني ومقدساته.

ووجه المجلس الوطني الفلسطيني نداء عاجلا إلى البرلمانات العربية والإسلامية التي تمثل الشعوب العربية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية والضغط على حكوماتها لتحويل القرارات الخاصة بالقدس والمسجد الأقصى إلى أفعال، معتبرا أن ما يحدث استخفاف واعتداء سافر على الأمتين العربية والإسلامية في عيد الأضحى المبارك.

وحيّا المجلس الوطني الفلسطيني "صمود أهلنا المقدسيين الذين يتصدون بصدورهم العارية وإرادتهم القوية لقوات الاحتلال والمستوطنين، بعد أن لبوا نداء الأقصى بالصلاة فيه، دفاعا عنه في وجه مخططات اقتحامه التي دعت إليها جماعات التطرف والإرهاب الإسرائيلية وحكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو".