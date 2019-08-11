شرطة النرويج: نحقق في حادثة إطلاق النار داخل مسجد كعمل إرهابي محتمل

أعلنت الشرطة النرويجية، الأحد، أنها تحقق في حادثة إطلاق النار، داخل مسجد وقعت أمس في إحدى ضواحي العاصمة أوسلو على أنها "عمل إرهابي محتمل".

وقال رون شولد مساعد رئيس الشرطة، في مؤتمر صحفي، : "نحقق في هذا كمحاولة لتنفيذ عمل إرهابي".

وكانت الشرطة قد أعلنت أمس أن شخصا أصيب في حادث إطلاق نار ،أمس السبت، داخل مسجد في إحدى ضواحي العاصمة، وأن مشتبها به قد اعتقل.



وجاء في تغريدة لشرطة أوسلو عبر حسابها بموقع تويتر " أصيب شخص لم يعرف بعد مدى خطورة إصابته، وتم توقيف مشتبه به"، مضيفة أن عناصرها انتشروا في الموقع.

ووقع حادث إطلاق النار في مسجد النور في بلدة بايروم ،أمس السبت، إحدى ضواحي العاصمة.

وأوضحت الشرطة أنه ليس هناك ما يشير إلى تورط مزيد من الأشخاص في إطلاق النار، مكتفية بالقول إن الموقوف "أبيض" البشرة.

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وأعلنت الشرطة النرويجية أن الشاب المعتقل يتم التحقيق معه أيضا للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل منفصلة.



وعثر على جثة امرأة في منزل في بايرم يرتبط بالمشتبه به في تنفيذ الهجوم.

وقال رون شولد من شرطة أوسلو في وقت متأخر، السبت: "إننا نحقق في القضية كقضية قتل محتملة".

وأضاف أن "المرأة المتوفاة هي شابة عثر عليها عندما دخلت الشرطة المنزل الذي يعيش فيه الرجل المعتقل".

ورفض أن يقدم تفاصيل بشأن العلاقة التي تربط بين المشتبه به والضحية.

وأضاف أنه لم يتم استجواب المشتبه به بعد لأنه يتلقى علاجًا طبيًا، كما أنه لم يتم تعيين محام بعد للدفاع عنه.

وذكرت قناة "إن آر كاي" العامة أن الشرطة عثرت على العديد من الأسلحة داخل المسجد، وتمكن شخص في المكان من السيطرة على المهاجم قبل وصول قوات الأمن.