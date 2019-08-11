ماذا قال الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة عيد الأضحى المبارك؟

هنأ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، جميع المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وكتب الملك سلمان عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "نبتهل إلى العلي القدير، أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجًا مبرورًا، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم".
وأضاف" وإننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعبًا لراحة ضيوف الرحمن، داعين الله أن يديم على أمتنا الخير والسلام".
واختتم "وكل عام وأنتم بخير".
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