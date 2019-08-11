"الخليج": العمليات الإرهابية التي يشنّها فلول "الإخوان" لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكاً

قالت صحيفة خليجية، تحت عنوان "التعمير والتخريب" إنه بالنظر إلى المؤشرات الإيجابية للأداء الحكومي والاقتصادي والتنموي في مصر، ندرك أن لدينا دلائل عملية وواقعية وملموسة على التقدم الذي أحرزته في المجالات كافة.

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - أنه من هذه المؤشرات على سبيل المثال لا الحصر أن نسبتي التضخم والبطالة حققتا انخفاضاً ملحوظاً لتصلا إلى 7.8 و7.5 في المئة على التوالي، ما يؤشر بجلاء إلى زيادة في الإنتاج، وأن السياسات الاقتصادية للدولة تسير في الاتجاه الصحيح، وأن مصر تتغلب على مشاكلها الاقتصادية وتخطو بثبات نحو المستقبل ..كما تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 29.7 في المئة إلى 2.79 مليار دولار العام الحالي، من 3.97 مليار العام الماضي، بسبب انخفاض الواردات بنسبة 20 في المئة ..وارتفع دخل قناة السويس في 2018 2019 إلى ستة مليارات دولار، وفي الوقت نفسه يتم تنفيذ مشروعات بقيمة 25 مليار دولار في المنطقة الاقتصادية للقناة، لتصل إلى 55 ملياراً خلال 15 عاماً، ما من شأنه توفير مليون فرصة عمل ..وفي قطاع مهم كالسياحة، ارتفع عدد السياح في مصر بنسبة 47 في المئة، إلى 9.8 مليون سائح، وهذا الارتفاع يعني بوضوح انحسار المخاوف الأمنية التي كانت تدفع السياح إلى الإحجام عن القدوم إلى مصر، فضلاً عن إجراءات تحفيز القطاع السياحي في إطار خطة تستهدف الوصول بالعدد إلى 12 مليون سائح العام القادم.

وأوضحت الصحيفة أنه غني عن الذكر ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي، وقائمة طويلة من الإنجازات في مجال التنمية الحضرية يشهد لها تطوير محاور ربط القاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة التي ستنتقل إليها الوزارات العام القادم، وتطوير وترقية النقاط الإسكانية والأسواق العشوائية، بما يليق بكرامة الإنسان، فضلاً عن توسيع وترقية الخدمات العامة، وتبني برامج تدريب الموظفين لرفع كفاءة الأداء الحكومي.

وذكرت أنه في ظل هذه المؤشرات وغيرها، يمكن النظر إلى المحاولات المستميتة لجماعة "الإخوان" الإرهابية والحركات التي خرجت من معطفها، لتنفيذ عمليات إرهابية في شمال سيناء، وشن اعتداء إرهابي الأسبوع الماضي في محيط المعهد القومي للأورام في المنيل وسط القاهرة ..فمازالت الجماعة على غيِّها القديم، وسادرة في نهجها الإجرامي، في محاولة يائسة لهز الاستقرار والأمن وإشاعة الرعب.

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وأوضحت أن مثل هذه المحاولات البائسة العمياء، تؤكد مجدداً أن هذه الجماعة المتعطشة للسلطة والمصابة بفيروس الدموية، والتي لفظها الشعب المصري في 30 يونيو 2013، تعمل وفق أجندة غير وطنية، وولاؤها ليس لأرض الكنانة، ولا تمتلك أصلاً مشروعاً وطنياً يعول عليه؛ بل إن مثل هذه المحاولات الإرهابية تزيدها عزلة وانفصالاً عن الشعب المصري وانفصاماً عن آماله وأحلامه في المستقبل المشرق.

وأكدت أن العمليات الإرهابية التي يشنّها فلول "الإخوان" لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكاً وتكاتفاً؛ لأن هذا الشعب يعرف قيمة الوطن، وهو شرف تجرد منه قادة التنظيم الإرهابي.

واختتمت بالقول إن الاعتداءات الإرهابية طريق مسدود لن يؤدي إلى أي مكان، والهدف منها هو إثارة الغبار إعلامياً، لكنها لن تحرف العقول والقلوب والسواعد عن الملحمة الوطنية الكبرى التي تخوضها مصر في مجالات الإنشاء والتعمير والتطوير والتنمية والمكانة، والتقدم بأعين مفتوحة وإرادة صلبة وحب عميق للوطن، نحو آفاق المستقبل العريض