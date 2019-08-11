صحيفة: تحية سلام وتسامح من أرض الإمارات الطيبة لكل بلاد العالم

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن الدولة تحتفل اليوم، قيادة وشعباً، بحلول عيد الأضحى المبارك، وهي تشهد مزيداً من التطور والازدهار في مختلف القطاعات، ومستقرة بفضل من الله، محتفظة بمكانتها الدائمة بين الدول الأكثر إنسانية وتسامحاً، والداعمة لجهود التنمية العالمية، والمكان الأكثر أمناً ورفاهية للعيش والعمل والإقامة.

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" أنه في هذا العيد، نستذكر آباءنا المؤسسين الذي بذلوا حياتهم وأرواحهم لبناء دولة الاتحاد التي أضحت رمزاً للوحدة وأنموذجاً لعلاقة المحبة والترابط بين الشعب وقيادته، كما نستذكر شهداءنا وما بذلوه حتى يبقى بلدهم وأهلهم دائماً شامخين، فرحم الله المؤسسين والشهداء، وكل من ساهم بوضع لبنة في بناء الوطن.

وأوضحت أن العيد يأتي بعد أيام قضاها مسلمون من شتى بقاع الأرض في ضيافة الرحمن، قاصدي بيته ورحمته، آملين أن يعيد الله هذه المناسبة على أمته الإسلامية وقد تحقق لها ما تصبو له من استقرار وأمن تحتاجه كل البلاد لتنمو وتزدهر، بعيداً عن القتل والفتنة والطائفية والإرهاب، وكل ما هو أسود في حياة الشعوب.

واختتمت الصحيفة بالقول "تحية سلام وتسامح من أرض الإمارات الطيبة لكل بلاد العالم، ولقيادتنا وشعبنا وكل مقيم على أرض الدولة، ولأمتينا العربية والإسلامية، كل عام وأنتم بألف خير، بمناسبة العيد الذي يتجدد الأمل فيه دوماً بمستقبل زاهر، تسوده روح المحبة والإخاء، وعساكم من عواده