شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: أحداث عدن تخدم عملاء إيران.. و«الشرعية» الممثل الوحيد لليمنيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يوماً بعد آخر، يجدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، تأكيده أن دعمه للحكومة اليمنية الشرعية يأتي باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب اليمني المعترف به دولياً.

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ويؤكد موقف التحالف، الرسالة التي تحملها المملكة العربية السعودية في اليمن، وهي الحوار والاستقرار والأمن والازدهار، وهو ما يتعارض مع توجه البعض نحو حل الخلافات بالقوة والسلاح، إذ إن ما يحدث في عدن يخدم أهداف المتربصين باليمن من مليشيا الحوثي الإرهابية وعملاء المشروع الإيراني في المنطقة والتنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش الإرهابي الذين أوقدوا نار الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب اليمني.

وحيال ذلك، فإن التحالف قد دعا جميع الأطراف إلى الالتزام بالتهدئة وضبط النفس، حقناً لدماء الشعب اليمني، وإتاحة الفرصة لحل جميع أسباب الخلاف ودياً.

ولأن الهدف واحد، يشدد التحالف على أن جميع الوحدات العسكرية اليمنية جرى دعمها وتدريبها وتسليحها لخدمة الهدف المشترك للحكومة الشرعية والتحالف وهو إنهاء الانقلاب على الحوثي، ولا يجب أن تلتفت لأي توجه من شأنه إضعاف إمكاناتها في مواجهة العدو الأساسي وهو الانقلابيين.