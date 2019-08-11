شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تصيب عشرات الفلسطينيين في الأقصى والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - وكالات (القدس)
أصيب عشرات المصلين، اليوم (الأحد)، بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزارة تجاههم، عقب اقتحامها باحات المسجد الأقصى المبارك.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أفادت مصادر طبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن نحو 20 إصابة تم تسجيلها حتى اللحظة في صفوف المصلين، سواء بالأعيرة المطاطية أو بشظايا قنابل الصوت، بينها إصابة طفل بشظايا قنبلة صوت.
كما أطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الصوت والغاز، لتفريق آلاف المصلين الذين احتشدوا للحيلولة دون اقتحام المستوطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لإحياء ما يسمى ذكرى «خراب الهيكل» المزعوم.
كما اعتقلت تلك القوات مصليا لم تعرف هويته بعد، خلال عملية الاقتحام المتواصلة لساحات الأقصى.
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