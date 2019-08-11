جنبلاط تمنى أضحى مبارك للجميع: على أمل أيام أحسن اقتصاديا وإنمائيا وهدوء البال

لفت رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، إلى "أنّني أتمنى للجميع أضحى مبارك، وأشكر الجميع فردًا فردًا على معايدتهم، وعلى أمل أيام أحسن اقتصاديًّا وإنمائيًّا وفرص عمل وهدوء البال".

ونوّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني أعتذر عن الإجابة، مقدّرًا تفهّمكم وسعة صدركم".