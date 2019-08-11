حركة الناصريين المستقلين: القدس بأقصاها وكنيسة قيامتها ستبقى هي الأصل

لفتت ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ في بيان الى أن "ما يجري في باحات ​المسجد الأقصى​ من مواجهات بين المرابطين و​القوات الاسرائيلية​ يؤكد المؤكد"، مشيرا الى أن "​القدس​ بأقصاها وكنيسة قيامتها ستبقى هي الأصل في كل نضالنا وكفاحنا، وأن شلال الدم المقدس لأهلنا ال​فلسطين​يين شعب الجبارين هو الألم والأمل بأن فلسطين ستبقى حرة عربية والقدس الشريف عاصمتها الأبدية".

واشارت الى أن "​الرباط​ اليوم في كل شارع من شوارع القدس العربية هو المؤشر الى الانتصار العظيم بخراب الكيان اليهودي التلمودي وانبعاث فيض ​الجمهورية​ العربية الفلسطينية في وسط أمتنا من محيطها الى خليجها العربي"، مضيفا: "يرونها بعيدة ونراها أقرب من القريب".