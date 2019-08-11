حركة الناصريين المستقلين: القدس بأقصاها وكنيسة قيامتها ستبقى هي الأصل

لفتت حركة الناصريين المستقلين المرابطون في بيان الى أن "ما يجري في باحات المسجد الأقصى من مواجهات بين المرابطين والقوات الاسرائيلية يؤكد المؤكد"، مشيرا الى أن "القدس بأقصاها وكنيسة قيامتها ستبقى هي الأصل في كل نضالنا وكفاحنا، وأن شلال الدم المقدس لأهلنا الفلسطينيين شعب الجبارين هو الألم والأمل بأن فلسطين ستبقى حرة عربية والقدس الشريف عاصمتها الأبدية".
واشارت الى أن "الرباط اليوم في كل شارع من شوارع القدس العربية هو المؤشر الى الانتصار العظيم بخراب الكيان اليهودي التلمودي وانبعاث فيض الجمهورية العربية الفلسطينية في وسط أمتنا من محيطها الى خليجها العربي"، مضيفا: "يرونها بعيدة ونراها أقرب من القريب".
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