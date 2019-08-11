هنأ رئيس "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​سامي الجميل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، ب​عيد الأضحى​، قائلًا: "تهانيّ القلبية لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، على أمل أن يستجيب الله أدعيتنا في هذه الأيام المقدسة، فيحلّ السلام، ويعود الاستقرار، ويعيش لبنان والعالم ما يحتاجانه من طمأنينة إلى الحاضر والمستقبل".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجميل هنأ بالأضحى: نأمل أن يحل السلام ويعود الاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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