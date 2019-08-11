أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّه "توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول استحصال أحد الأشخاص من الجنسية السورية على كميّة من العملة المزيّفة بهدف ترويجها في مدينة طرابلس"، موضحةً أنّ "على أثر ذلك، باشرت هذه الشعبة الاستقصاءات والتحريات، فتمكّنت من تحديد هويّته ويُدعى: "هـ . أ." (مواليد عام 1989، سوري)".
وبيّنت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 1 آب 2019، ونتيجةً لعمليّات الرصد والمتابعة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في شارع سوريا بالتبانة- طرابلس، وقد ضُبطت بحوزته أوراق نقديّة مزيّفة بقيمة خمسة آلاف دولار أميركي، من فئة المئة دولار". ولفتت إلى أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بأنّه استحصل على المبلغ المضبوط بحوزته من داخل مخيم البداوي، وأنّه كان ينوي ترويجه في طرابلس".
وذكرت المديرية أنّ "الموقوف أودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورّطين".
كانت هذه تفاصيل خبر شعبة المعلومات أوقفت مروج عملة مزيفة في التبانة - طرابلس وضبطت كمية منها بحوزته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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