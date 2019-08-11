شعبة المعلومات أوقفت مروج عملة مزيفة في التبانة - طرابلس وضبطت كمية منها بحوزته

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّه "توافرت معلومات لدى ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي حول استحصال أحد الأشخاص من الجنسية السورية على كميّة من العملة المزيّفة بهدف ترويجها في مدينة ​طرابلس​"، موضحةً أنّ "على أثر ذلك، باشرت هذه الشعبة الاستقصاءات والتحريات، فتمكّنت من تحديد هويّته ويُدعى: "هـ . أ." (مواليد عام 1989، سوري)".

وبيّنت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 1 آب 2019، ونتيجةً لعمليّات الرصد والمتابعة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في ​شارع سوريا​ بالتبانة- طرابلس، وقد ضُبطت بحوزته أوراق نقديّة مزيّفة بقيمة خمسة آلاف دولار أميركي، من فئة المئة دولار". ولفتت إلى أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بأنّه استحصل على المبلغ المضبوط بحوزته من داخل ​مخيم البداوي​، وأنّه كان ينوي ترويجه في طرابلس".

وذكرت المديرية أنّ "الموقوف أودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة ​القضاء​، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورّطين".