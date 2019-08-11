المطران عوكر يحتفل بالقداس الالهي الاول في دير مار الياس انطلياس

لفت النائب البطريركي المطران انطوان عوكر في عظة القاها خلال ترأسه القداس الاول في ​دير مار الياس​ انطلياس الى انه "حين انتخب اسقفا سؤل اي شعار يريد؟ فكان لتكن يا رب رحمتك علينا بحسب رجاءنا لك"، مشيرا الى أن "المطلوب توسيع الافاق لنتلقى النعمة"، مضيفا: "اشكر الله ونتمنى ان تطالنا نعمته لنعيش التزاماتنا وحياتنا ​المسيحية​".

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