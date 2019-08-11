ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "ليكيما" في شرق الصين إلى 28 قتيلا

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" أنّ "السلطات المحلية في الهند أعلنت أنّ حصيلة الإعصار "ليكيما" في شرق الصين، ارتفعت إلى 28 قتيلًا، فيما يواصل المسعفون البحث عن مفقودين بعد إجلاء أكثر من مليون من السكان".
وضربت موجات بلغ ارتفاعها أمتارًا عدّة الساحل، حين بلغ الإعصار اليابسة ليل الجمعة- السبت، في مقاطعة زيجيانغ جنوب شنغهاي. وتسبّب انزلاق للتربة بمقتل 18 شخصًا في مدينة وينزو.
وتمّ إلغاء نحو 300 رحلة في مقاطعة زيجيانغ، وعُلّق عمل العبّارات والقطارات في تدبير وقائي.
مع الإشارة إلى أنّ الإعصار "ليكيما" ضرب مقاطعة جيانغسو شمال شنغهاي، ويُتوقَّع أن يصل في وقت لاحق اليوم الأحد إلى مقاطعة شاندونغ. وسبق أن أصدرت المقاطعتان إنذارًا أحمر تحسّبًا لأمطار غزيرة.
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