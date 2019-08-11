صحيفة ايطالية: عراقي يهدد باضرام النار بنفسه في قلب الفاتيكان

اشارت صحيفة " Il Messaggero" الايطالية الى أن "​الشرطة​ ألقت القبض على طالب لجوء عراقي هدد بإضرام النار على نفسه في قلب ​الفاتيكان​"، لافتة الى أن "الحادث وقع قرب رواق كاتدرائية القديس بطرس، حيث بدأ المهاجر الذي ينتظر قرار السلطات بشأن منحه اللجوء من عدمه، على مرأى عشرات السياح والوافدين الهتاف بعبارات مبهمة غير مفهومة ذكر فيها الله، وهدد بإضرام النار بنفسه، ملوحا بقداحة".

ولفتت الى أن "هذا المشهد لنحو دقيقتين ما لم يتم احتجازه من قبل ضباط الشرطة، وتبين أنه لم تكن بحوزته أي مواد حارقة أو متفجرة".

هذا وجاء هذا الحادث على خلفية وفاة رجل عراقي في ​بغداد​ بسبب تفاقم حالته الصحية، بعد ترحيله قسراً من ​الولايات المتحدة​.