الأمم المتحدة: القتال في عدن أوقع 40 قتيلا و260 جريحا خلال 4 أيام

اشارت ​الامم المتحدة​ الى أن "القتال في عدن أوقع 40 قتيلا و260 جريحا خلال 4 أيام". وفي وقت سابق ركّز سفير السعودية في اليمن، محمد آل جابر، على أنّ "السعودية تدعو القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء الشعب اليمني ومناشداته وتغليب المصلحة العليا، والانسحاب من المواقع الّتي سيطرت عليها في عدن"، مؤكّدًا "موقف السعودية الثابت لدعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة من أيّ عمل قد يخلّ بالأمن ويخلق فرصة للمتربّصين من الجماعات الإرهابية".

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