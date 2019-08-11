ارتفاع حصيلة الإعصار ليكيما في شرق الصين إلى 28 قتيلًا

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بكين: افادت السلطات المحلية أن حصيلة الاعصار ليكيما في شرق الصين ارتفعت الى 28 قتيلا، فيما يواصل المسعفون البحث عن مفقودين بعد إجلاء اكثر من مليون من السكان.
وضربت موجات بلغ ارتفاعها امتارا عدة الساحل حين بلغ الاعصار اليابسة ليل الجمعة السبت في مقاطعة زيجيانغ جنوب شنغهاي.
وتسبب انزلاق للتربة بمصرع 18 شخصا في مدينة وينزو وفق وكالة انباء الصين الجديدة. ولم يعرف ما إذا كان القتلى العشرة الاضافيون قضوا في الحادث نفسه. ولا يزال عشرون شخصا مفقودين حتى صباح الاحد، وفق ما اوردت السلطات في مقاطعة زيجيانغ.
اظهرت مشاهد بثتها قناة "سي سي تي في" الاحد مسعفين يستعينون بزورق في مدينة لينهاي بعدما غمرت المياه الموحلة شوارعها.
كذلك، بثت وسائل إعلام صينية مشاهد لمسعفين ينقلون أشخاصا بوساطة زوارق هوائية برتقالية فيما كان الطقس يميل الى التحسن.
وتم الغاء نحو 300 رحلة في مقاطعة زيجيانغ وعلق عمل العبارات والقطارات في تدبير وقائي.
وضرب ليكيما مقاطعة جيانغسو شمال شنغهاي ويتوقع أن يصل في وقت لاحق الاحد الى مقاطعة شاندونغ، بحسب سي سي تي في. وسبق أن اصدرت المقاطعتان إنذارا احمر تحسبا لامطار غزيرة.
وتم إجلاء مليون شخص على الاقل مع اقتراب الاعصار، نقل أكثر من 110 آلاف منهم الى ملاجئ. وضرب ليكيما الساحل قرب مدينة ونلينغ قبيل الساعة 2,00 السبت (18,00 ت غ الجمعة) مع رياح بلغت سرعتها 187 كلم في الساعة.
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