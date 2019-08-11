مكناس.. الأمن يعتقل متورطا في قتل زوجين بغرض سرقتهما! -التفاصيل

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، مساء أمس السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك لكونه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي بإقليم الدريوش، للاشتباه في تورطه في جريمة قتل مزدوج مقرونة بالسرقة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة مكناس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم أنه يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية من طرف مصالح الدرك الملكي، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية قتل مزدوج بغرض السرقة والتي كان ضحيتها زوجان بأولاد بن الطيب بضواحي الدريوش في 27 يوليوز المنصرم.

وقد تم – يضيف نفس المصدر – الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار تسليمه لمصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، وذلك من أجل استكمال الأبحاث التمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.