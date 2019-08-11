بعدما هزمه بهدف دون رد.. الفتح يجدد فوزه على وداد تمارة بثنائية

تغلب فريق الفتح الرياضي الرباطي لكرة القدم، في لقاء ودي جمعه بوداد تمارة، أمس السبت، بهدفين دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل دون أهداف، قبل أن يفتتح نوفل الزرهوني حصة التسجيل للفتح في الجولة الثانية، ثم ضاعف زميله ماجد سميح النتيجة بهدف ثان.

ويعتبر هذا الفوز الثاني لأبناء الإطار الوطني وليد الركراكي على وداد تمارة، بعدما تغلبوا عليه في وقت سابق بهدف دون مقابل.

وتدخل هذه المواجهة في إطار استعدادات الناديين لمنافسات الموسم القادم، إذ يسعى الفتح إلى محو الصورة الباهتة الذي ظهر بها خلال البطولة الاحترافية في قسمها الأول السنة الماضية، من جهته يرغب وداد تمارة في البصم على موسم جيد بالقسم الثاني للبطولة.