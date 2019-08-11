بعد مساهمته الفعالة في فوز “أجاكس”.. زياش الأعلى تنقيطا بين زملائه

حصل الدولي المغربي حكيم زياش لاعب فريق أجاكس أمستردام الهولندي، على أعلى تنقيط بين زملائه في المباراة التي جمعت بطل هولندا بإمين، أمس السبت، في إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الهولندي.

ونال زياش تقييم 9.6، كأفضل لاعبي فريقه متفوقا على زميله دوشان تاديتش صاحب تقييم 9، في المباراة التي انتهت بفوز أجاكس بخمسة أهداف دون رد.

ووقع زياش هدفا من الخماسية، وتحديدا في مستهل الجولة الثانية، محرزا الهدف الثاني لفريقه، الذي حقق فوزه الأول في الدوري، بعد تعادله في الأسبوع الأول أمام مضيفه فيتيس آرنهيم بهدفين لمثلهما.

يذكر أن أجاكس أمستردام نجح الجمعة الماضي، في تمديد عقد صاحب 26 عاما لموسم إضافي، حيث أصبح اللاعب المغربي يرتبط بعقد مه النادي الهولندي إلى غاية متم موسم 2022.