بخلاف المغرب وعمان.. 20 دولة عربية تحتفل اليوم الأحد بعيد الأضحى

تحتفل أغلب الدول العربية، اليوم الأحد، بعيد الأضحى المبارك الذي يوافق العاشر من شهر ذي الحجة، فيما سيحتفل كل من المغاربة والعمانيين، غدا الإثنين.

وكانت رؤية هلال شهر ذي الحجة في مختلف الأقطار العربية والإسلامية، قد بينت أن 20 دولة ستحتفل بالعيد يوم الأحد وهي السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، والعراق، وفلسطين، والكويت، وموريتانيا، والصومال، وجزر القمر، ووجيبوتي، ولبنان.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ، مساء الخميس من الأسبوع الماضي، ليتقرر يوم الجمعة 2 غشت فاتحا شهر ذي الحجة، ويوم الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك، قبل أن تتبعها إلغب الدول العربية.

وبالمغرب كانت وزارة الأوقاف قد أكدت في الأول من غشت الجاري أن يوم السبت 3 منه، هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1440، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأثنين 12 من الشهر ذاته.