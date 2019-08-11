السودان: المجلس العسكري يدعو لحماية الاتفاق الدستوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إلى "حماية الاتفاق الدستوري" والاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني بالبلاد، وذلك في خطاب له بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقال البرهان إن "التحديات الماثلة أمامنا، والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان تحتم علينا ما توفقنا عليه في الرابع من أغسطس الجاري والاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني أساسه المواطنة والحرية والعدالة".

وأضاف أن "بلادنا اليوم في أشد الحاجة للتماسك والتعاون لمواجهة التحديات، والتغلب على كل الأسباب التي أدت إلى إقعاد السودان".

وأشار البرهان إلى أنه "لا مكان الآن لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية (دون تحديد)".

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وفي ٤ آب/ أغسطس الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، بالأحرف الأولى وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من ٣٩ شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ومن المقرر أن يوقع الطرفان، في ١٧ آب/ أغسطس الجاري، بشكل نهائي اتفاق الإعلان "السياسي والدستوري" للمرحلة الانتقالية.

ونص الاتفاق على تشكيل مجلس السيادة من ١١ عضوا، خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وخمسة مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. كما تختار قوى الحرية والتغيير شخصية رئيس الوزراء، بحسب الاتفاق.