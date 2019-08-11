اليوم.. المنتخب الوطني يواجه اليمن لحسم التأهل إلى نهائي غرب آسيا

رياضة 2019-08-11 | 11:31 105 مشاهدة يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، نظيره اليمني في الجولة الاخيرة من المجموعة الاولى لبطولة "آسياسيل" لاتحاد غرب آسيا. وستقام المباراة على ملعب كربلاء الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت بغداد. ويسعى منتخب اسود الرافدين، إلى حسم بطاقة التأهل للمبارة النهائية، حيث سيكون التعادل كافياً لتصدر المجموعة ومواجهة البحرين في النها\ي، فيما سيحاول المنتخب اليمني ان يواصل توهجه وينتصر في المباراة من اجل بلوغ النهائي.



ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الاولى برصيد 7 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن منافسيه الثلاثة اليمن وفلسطين ولبنان. ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الاولى برصيد 7 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن منافسيه الثلاثة اليمن وفلسطين ولبنان. ومن المرجح ان يدخل كاتانيتش المباراة بالتشكيل التالي: Advertisements حراسة المرمى: محمد حميد. خط الدفاع: علاء مهاوي، نجم شوان، أحمد ابراهيم، سامح سعيد. خط الوسط: صفاء هادي، مهدي كامل، كرار نبيل. خط الهجوم: حسين علي، إبراهيم بايش، علاء عباس.

المحرر: محمد خليل

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