بالصور.. مختطفان يتنفسان هواء الحرية في كركوك

أعلنت الشرطة الاتحادية، الأحد، عن تحرير مختطفين اثنين اختطفها تنظيم "داعش" قبل أسبوعين جنوبي محافظة كركوك. وقال إعلام الشرطة الاتحادية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قطعات الفرقة 5 شرطة اتحادية المتمثلة باللواء 4 وفوج المشاة الآلي وبناء على معلومات استخبارتية، نفذت عملية نوعية تم خلالها تحرير مختطفين اثنين (حازم أحمد عزيز، باسم رحيم دهر) في وادي زغيتون، كان تنظيم داعش قد اختطفهما قبل اسبوعين في جنوب كركوك".

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