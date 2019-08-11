لجنة التراخيص تزور ملعب الكفل لتقييمه

رياضة 2019-08-11 | 10:32 549 مشاهدة اعلنت وزارة الشباب والرياضة، الاحد، ان لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، زارت ملعب الكفل الاولمبي من اجل تقييمه. وذكرت الوزراة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "لجنة التراخيص في الإتحاد العراقي لكرة القدم، زارت ملعب الكفل الأولمبي، تمهيداً لاختياره ملعباً لفريق نادي القاسم، المتأهل للدوري الكروي الممتاز للموسم الجديد 2019/ 2020".



واوضحت أن "الوفد المكلف، قام بتفقد الملعب من الداخل والخارج، وتشخيص عدد من الملاحظات البسيطة حتى يتم تلافيها قبل احتضانه مباريات الدوري الممتاز منتصف شهر ايلول المقبل، فيما أبدوا إعجابهم بالملعب كونه من الملاعب الجديدة التي افتتحتها وزارة الشباب والرياضة".

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