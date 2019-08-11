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مانولاس يستفز سواريز ويذكره بليلة الثلاثية

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2019-08-11 | 10:20

مانولاس يستفز سواريز ويذكره بليلة الثلاثية

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شهدت مباراة ونابولي، مساء امس السبت، مناوشات بين لاعبي الفريقين لاسيما في الدقائق الاولى منها.
المباراة الودية والتي انتهت بفوز برشلونة 4-0، شهدت مشاجرة بين مهاجم برشلونة وعدد من لاعبي نابولي، ليقف في طريقه المدافع اليوناني كوستاس مانولاس، ويؤشر باصابعه الثلاثة في اشارة الى نتيجة مباراة روما وبرشلونة في دوري الابطال عام 2018.

وانتقل مانولاس حديثاً الى نابولي، بعدما قضى خمسة مواسم في روما، وكانت ابرز محطاته مع فريق العاصمة، حين سجل الهدف الثالث في مرمى برشلونة بربع نهائي دوري أبطال اوروبا ويقصي الفريق الكتلوني من المسابقة في العاشر من نيسان العام الماضي.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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