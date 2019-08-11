مانولاس يستفز سواريز ويذكره بليلة الثلاثية

المباراة الودية والتي انتهت بفوز برشلونة 4-0، شهدت مشاجرة بين مهاجم برشلونة وعدد من لاعبي نابولي، ليقف في طريقه المدافع اليوناني كوستاس مانولاس، ويؤشر باصابعه الثلاثة في اشارة الى نتيجة مباراة روما وبرشلونة في دوري الابطال عام 2018.



وانتقل مانولاس حديثاً الى نابولي، بعدما قضى خمسة مواسم في روما، وكانت ابرز محطاته مع فريق العاصمة، حين سجل الهدف الثالث في مرمى برشلونة بربع نهائي دوري أبطال اوروبا ويقصي الفريق الكتلوني من المسابقة في العاشر من نيسان العام الماضي.