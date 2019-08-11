عبد المهدي يهنئ العراقيين بحلول عيد الأضحى

هنأ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، العراقيين والمسلمين لمناسبة حلول عيد الأضحى.
وقال عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "يسعدنا ان نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لشعبنا العراقي العزيز والامة الاسلامية بعيد الأضحى المبارك وحيث تتوجه القلوب نحو المشاعر المقدسة وتتوحد الأمة بنداء التوحيد".
واضاف "كما أهنئ وابارك لحجاج بيت الله الحرام من أبناء شعبنا والدول الاسلامية والعالم أجمع وهم يؤدون مناسك الحج في مكة المكرمة، سائلا الباري جل شأنه ان يتقبل اعمالهم وطاعاتهم ويمكنهم من إتمام مناسكهم والعودة الى ارض الوطن".
وتابع رئيس الوزراء، "ندعو االله العزيز الكريم ان يمن على بلدنا وشعبنا بدوام نعمة الأمن والأمان وأن يمكننا من تحقيق تطلعاته في التنمية والإعمار والازدهار .. وكل عام والعراق وشعبه بألف خير".
واضاف "كما أهنئ وابارك لحجاج بيت الله الحرام من أبناء شعبنا والدول الاسلامية والعالم أجمع وهم يؤدون مناسك الحج في مكة المكرمة، سائلا الباري جل شأنه ان يتقبل اعمالهم وطاعاتهم ويمكنهم من إتمام مناسكهم والعودة الى ارض الوطن".
وتابع رئيس الوزراء، "ندعو االله العزيز الكريم ان يمن على بلدنا وشعبنا بدوام نعمة الأمن والأمان وأن يمكننا من تحقيق تطلعاته في التنمية والإعمار والازدهار .. وكل عام والعراق وشعبه بألف خير".
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