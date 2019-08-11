إحباط مخطط 'إرهابي' لاستهداف خانقين في عيد الأضحى

أعلن رئيس اللجنة الأمنية في محافظة ديالى طالب الموسوي، اليوم الأحد، إحباط مخطط "إرهابي" لاستهداف قضاء خانقين في عيد الأضحى.
ولفت الموسوي، إلى أن "المضافة تعد المقر الرئيس لداعش في الزور وتحوي مواد لوجستية وتجهيزات عسكرية ومخزناً للطعام وجهازاً لتحلية المياه وماطوراً لسحب الماء من البئر وبطاريات التوليد وعاكسة وكاميرا مراقبة صغيرة".
وأضاف الموسوي، أن "الإرهابيين كانوا يرومون تنفيذ هجمات إجرامية لاستهداف أمن مدينة خانقين في العيد"، لافتاً إلى أن "الحشد الشعبي وضع خطة أمنية محكمة ضمن قاطع مسؤوليته بالتنسيق مع القوات الأمنية لتأمين المحتفلين أثناء العيد في محافظة ديالى".
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