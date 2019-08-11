اعتقال طالب لجوء عراقي هدد بإضرام النار بنفسه في الفاتيكان

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن الشرطة ألقت القبض على طالب لجوء عراقي هدد بإضرام النار بنفسه في قلب الفاتيكان.

وأفادت صحيفة "Il Messaggero"، بحسب "روسيا اليوم"، بأن الحادث وقع قرب رواق كاتدرائية القديس بطرس، حيث بدأ المهاجر الذي ينتظر قرار السلطات بشأن منحه اللجوء من عدمه، بدأ على مرأى عشرات السياح والوافدين الهتاف بعبارات مبهمة غير مفهومة ذكر فيها الله، وهدد بإضرام النار بنفسه، ملوحا بقداحة.



ووفقاً للصحيفة الإيطالية فإن هذا المشهد استمر لنحو دقيقتين ما لم يتم احتجازه من قبل ضباط الشرطة، وتبين أنه لم تكن بحوزته أي مواد حارقة أو متفجرة.