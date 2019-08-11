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اعتقال متهمين بالإرهاب والتزوير والقتل في مناطق متفرقة من بغداد

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، عن اعتقال متهمين بالإرهاب والتزوير والقتل في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.
وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة السيافية".

واوضحت انه "تم اعتقال ثلاثة متهمين بالقتل في منطقة المحمودية جنوبي بغداد، فيما تم اعتقال متهم بالتزوير في منطقة الشعب. واعتقال متهم آخر بترويج المخدرات في منطقة الكرادة".


وبينت أنه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم وفق القانون".

وتعلن عمليات بغداد بين الحين والاخر، اعتقال متهمين بتهم مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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