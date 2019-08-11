اعتقال متهمين بالإرهاب والتزوير والقتل في مناطق متفرقة من بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، عن اعتقال متهمين بالإرهاب والتزوير والقتل في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.
واوضحت انه "تم اعتقال ثلاثة متهمين بالقتل في منطقة المحمودية جنوبي بغداد، فيما تم اعتقال متهم بالتزوير في منطقة الشعب. واعتقال متهم آخر بترويج المخدرات في منطقة الكرادة".
وبينت أنه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم وفق القانون".
وتعلن عمليات بغداد بين الحين والاخر، اعتقال متهمين بتهم مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.
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