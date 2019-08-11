اعتقال متهمين بالإرهاب والتزوير والقتل في مناطق متفرقة من بغداد

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة السيافية".

واوضحت انه "تم اعتقال ثلاثة متهمين بالقتل في منطقة المحمودية جنوبي بغداد، فيما تم اعتقال متهم بالتزوير في منطقة الشعب. واعتقال متهم آخر بترويج المخدرات في منطقة الكرادة".



وبينت أنه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم وفق القانون".

وتعلن عمليات بغداد بين الحين والاخر، اعتقال متهمين بتهم مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

