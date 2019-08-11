الأمن الأفغاني يدمر مجمعا رئيسيا لطالبان وسط البلاد

أعلنت قوات الأمن الأفغانية، الأحد، تدمير مجمع رئيسي تابع لجماعة طالبان، أثناء عملية قامت بها في إقليم أوروزجان بوسط البلاد.

وقالت وحدة العمليات الخاصة التابعة للقوات، في بيان، إن القوات الخاصة قامت بالعملية في تارين كوت، عاصمة إقليم أوروزجان، مضيفة أن القوات نفذت العملية في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة الماضي.

ولم تكشف عن مزيد من المعلومات بشأن العملية، كما لم يتضح بعد ما إذا كانت القوات الخاصة ألحقت خسائر بين المسلحين.

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وقتل 50 من حركة طالبان، الثلاثاء الماضي، وأصيب 30 آخرون في هجوم مضاد لقوات الأمن بولاية بغلان، شمالي أفغانستان.

يأتي ذلك في الوقت الذي أدانت فيه بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان استمرار قتل المدنيين بوتيرة "غير مقبولة"، على الرغم من المحادثات التي يفترض أن تنهي عقودا من الحروب في هذا البلد.

وقالت البعثة، في تقرير، إن 1366 قتلوا و2446 جرحوا في الأشهر الستة الأولى من 2019، مشيرة في الوقت نفسه إلى تراجع نسبته إلى 30% بالمقارنة بالأشهر الستة الأولى من 2018.

وكان 2018 العام الذي شهد مقتل أكبر عدد من المدنيين الأفغان بسقوط 3804 قتلى، بينهم 900 طفل و7189 جريحا.