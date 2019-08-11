وقف إطلاق النار بعدن وتفجير بنغازي.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" الأحد 11 أغسطس/آب، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: "الانتقالي الجنوبي" يعلن التزامه بوقف إطلاق النار في عدن، وجلسة طارئة لمجلس الأمن تدين تفجير بنغازي في ليبيا، وعودة الهدوء إلى كشمير.. والهند تخفف قيود السفر، وتكبيرات المقدسيين حائط صد يصون الأقصى من اقتحام المستوطنين

أما في الاقتصاد فتطالعون: مشروع قانون لإلغاء ضريبة تمويل تكاليف الوحدة بين الألمان، وصندوق النقد الدولي يتمسك برأيه بشأن اليوان الصيني، وتجدد المخاوف التجارية يهبط بـ"وول ستريت" عند الإغلاق، والإسترليني يهبط لأدنى مستوى في عامين.

كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع وتكنولوجيا السيارات.

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