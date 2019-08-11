الصين تدعو بريطانيا إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية

دعت الصين بريطانيا إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية على خلفية تصريحات لوزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب بشأن مطالبته بإجراء تحقيق مستقل في الاحتجاجات الأخيرة في هونج كونج.

وقالت هوا تشون يينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان السبت: "من الخطأ ببساطة أن تتصل الحكومة البريطانية مباشرة بالرئيسة التنفيذية لهونج كونج لممارسة الضغط".

وكانت الخارجية البريطانية قد كشفت، في بيان، عن أن دومينيك دعا إلى التحقيق بعد اتصال هاتفي مع الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام.

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وقالت الخارجية الصينية إن بكين تحث بجدية المملكة المتحدة على وقف تدخلها في الشؤون الداخلية والتوقف عن توجيه اتهامات عشوائية ومثيرة بشأن هونج كونج.

وأضافت أن هونج كونج لم تعد مستعمرة بريطانية وليس للمملكة المتحدة أي حقوق إشرافية عليها.

وكانت الصين قد حثت مؤخرا الولايات المتحدة على الكف عن التدخل في شؤون هونج كونج، وقالت إنها تساند بحزم مبدأ بلد واحد ونظامين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان وقتها، إنه يجب ألا يستخف أحد بتصميم الصين على حماية استقرار هونج كونج.