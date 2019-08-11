إصابة مصلين واعتقال آخرين في اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

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داوود عبدالرؤوفالأحد 2019/8/11 11:34 ص بتوقيت أبوظبي
قوات الاحتلال تعتقل مصلين في القدس عقب صلاة عيد الأضحى
أصيب عدد من المصلين في اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى الأحد.
كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا آخر من المصلين في باحات وعلى أبواب المسجد.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح أرسله لـ"العين الإخبارية" إن "هناك إصابات في داخل المسجد الأقصى"، مشيرا إلى أن طواقمه تتعامل معها بعد اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت.
وأضاف أن طواقمه نقلت 14 مصابا من المسجد الأقصى إلى مستشفى المقاصد، ومصاب لمستشفى هداسا عين كارم، موضحا أن الإصابات تفاوتت ما بين اعتداء بالضرب أدى إلى كسور وجروح.
وكانت قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد مطلقة وابلا من قنابل الصوت والرصاص المطاطي.
ولاحقت قوات الاحتلال المصلين إلى الجامع القبلي المسقوف وحاصرتهم هناك.
وجاء الاقتحام بعد إعلان الشرطة منع اقتحامات المستوطنين للمسجد إثر الوجود المكثف للمصلين.
ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يكون قد اتخذ قرار منع اقتحام المستوطنين لافتا إلى أنه قرار اتخذته الشرطة.
ولكن اليمين الإسرائيلي المتشدد هاجم نتنياهو واصفا القرار بأنه "عار واستسلام".
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