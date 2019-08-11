إعلامي مصري يكشف سبب هجوم الجزيرة على بلاده

كشف إعلامي مصري سبب ما تقوم به قناة الجزيرة من هجوم على مصر وتجاهل انتهاكات النظام القطري في نفس الوقت.
وقال رامي رضوان خلال تقديمه برنامج «مساء Dmc»، إن قطر جن جنونها بسبب المقاطعة العربية لها من الرباعي العربي، السعودية، الإمارات، البحرين ومصر، مؤكدا أن قطر تستخدم العاملين بقناة الجزيرة بطريقة غير مهنية ك «مرتزقة» لمهاجمة الرباعي.
وأضاف رضوان، أن القناة دفعت أحد المذيعين يدعى «نزيه الأحدب» لبناني الجنسية، لمهاجمة مصر ورئيس الجمهورية، مشيرا إلى «أن قناة الجزيرة والعاملين فيها ليس لهم الحق في ذكر اسم رئيس مصر».
وأشار إلى أن المذيع «الأحدب»، يتم وصفه بأنه من المرتزقة وغير مهني على الإطلاق، لافتا إلى أن هذا الشخص تحدث عن مصر ورئيسها بكل ما ليس له علاقة بالواقع وبإملاءات من جهات بعينها.
وأكد أن قناة الجزيرة، تغطي على انتهاكات النظام القطري بالهجوم على مصر، لافتاً إلى أنها تتجاهل الحديث عن معاناة العاملين في ملاعب كأس العالم في قطر والذين يتعرضون لانتهاكات مميتة، وتتجاهل أيضا الدعوى المرفوعة على شقيق الأمير تميم، خالد المتهم بمحاولة قتل.
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