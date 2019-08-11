شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني شمال قطاع غزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (غزة) استشهد، اليوم (الأحد)، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في مستشفى الإندونيسي وشهود عيان في غزة، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية على الشريط الحدوي شرق البلدة أطلقت النار صوب الشاب مروان خالد عبدالغني ناصر قرب السياج الحدودي، ما أدى إلى إصابته وتركته ينزف في المكان، ما أدى إلى استشهاده.



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