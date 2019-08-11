شكرا لقرائتكم ليبيا.. خرق للهدنة الأممية وتبادل اتهامات بين الطرفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر "العربية"، الأحد، عن مناوشات بمحور طريق المطار في العاصمة الليبية طرابلس، والجيش الوطني يتهم قوات موالية للوفاق بخرق الهدنة.

وأشارت المصادر إلى تبادل اتهامات بين الجيش الليبي وقوات الوفاق حول مصادر النيران بطريق المطار.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت الأطراف المتحاربين جنوب طرابلس إلى قبول هدنة إنسانية في عيد الأضحى.

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وأعلنت قيادة الجيش الوطني الليبي، السبت، قبولها المقترح الأممي لهدنة خلال العيد.

وكانت حكومة الوفاق قد وافقت على الهدنة التي قالت إنها ستشمل توقف الاشتباكات في كافة المناطق، وحظر أنشطة الطيران، وعدم تحرك أو تحشيد أي قوات من الطرفين.

وطالبت "الوفاق" البعثة الأممية بتولي ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.