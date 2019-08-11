احتفال عيد الأضحي في الزيتون.. "التنورة تكسب"

الموجز احتفل القائمين على مسجد ذكرى الرحمن بعيد الأضحي المبارك بتجهيز عدد كبير من البالونات لإسقاطها على المصلين عقب انتهاء صلاة العيد. وتفاعل اهالي الزيتون مع رقص التنورة احتفالا بالعيد بالإضافة إلي توزيع الحلويات والفشار والترمس على الأطفال، والاستعانة بالألعاب الكرتونية، وذلك للاحتفال وإدخال السعادة والبهجة على الأطفال وأهالى منطقة الزيتون وسط أجواء احتفالية والتقاط الصور التذكارية.

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