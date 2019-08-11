السيسى يهنئ الشعب المصرى بعيد الأضحى المبارك

الموجز

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى التهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتب الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على كل أسرة مصرية بالخير والتراحم والتسامح، وأعاده على مصرنا بالأمن والسلام".

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كما أدى الرئيس السيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة.

ورافق الرئيس خلال صلاة العيد، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربى، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وبدأت منذ قليل صلاة عيد الأضحى المبارك فى عدة دول، من بينها إندونيسيا والصين حيث احتشد آلاف المسلمين فى الميادين لتأدية صلاة العيد مع بزوغ فجر أول أيامه.

وحرص المسلمون على حضور صلاة العيد، والاستماع إلى الخطبة، كما تواجد الأطفال بصورة كبيرة، فى حين سادت الاحتفالات فى الشوارع، احتفالا بهذه المناسبة العطرة.