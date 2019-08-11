سفير السعودية باليمن دعا الجهات المتنازعة للاجتماع بجدة ووأد الفتنة وتوحيد الصف

ركّز سفير ​السعودية​ في ​اليمن​، ​محمد آل جابر​، على أنّ "السعودية تدعو القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء الشعب اليمني ومناشداته وتغليب المصلحة العليا، والانسحاب من المواقع الّتي سيطرت عليها في عدن"، مؤكّدًا "موقف السعودية الثابت لدعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة من أيّ عمل قد يخلّ بالأمن ويخلق فرصة للمتربّصين من ​الجماعات الإرهابية​".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا ندعو الجهات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لدعوة السعودية للاجتماع عاجلًا في جدة ووأد هذه الفتنة وتوحيد الصف، وعدم جرّ اليمن لمستقبل مظلم"، لافتًا إلى أنّ "السعودية ستظلّ دائمًا أكبر داعم للشعب اليمني الشقيق، ولن نتوانى عن تقديم كلّ ما يقود إلى عودة اليمن السعيد".