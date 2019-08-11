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الخارجية الصينية دعت بريطانيا لعدم التدخل في شؤون بكين الداخلية

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أكّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية ​هوا تشون يينغ​، أنّ "من الخطأ أن تتّصل ​الحكومة البريطانية​ مباشرة بالرئيسة التنفيذية ل​هونغ كونغ​ لممارسة الضغط".

وركّزت في بيان، على أنّ "الجانب الصيني يحثّ بجديّة ​بريطانيا​ على وقف تدخّلها في الشؤون الداخلية للصين، والتوقّف عن توجيه اتهامات عشوائيّة ومثيرة بشأن هونغ كونغ"، موضحةً أنّ "هونغ كونغ لم تعد مستعمرة بريطانية، وليس لبريطانيا أي حقوق إشرافية عليها".

وكانت قد ذكرت ​وزارة الخارجية البريطانية​ في بيان، في وقت سابق، أنّ "وزير الخارجية دومينيك راب دعا إلى إجراء تحقيق مستقل في الاحتجاجات الأخيرة في هونغ كونغ، بعد اتصال هاتفي مع الرئيسة التنفيذية للبلاد ​كاري لام​".

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