الجيش الاسرائيلي يحاصر المصلى القبلي في المسجد الاقصى ويقفله بالسلاسل

أشارت ​قناة المنار​ الى أن "​الجيش الاسرائيلي​ حاصر المصلى القبلي في المسجد الاقصى وأقفله بالسلاسل"، لافتة الى أن "قمع المصلين هو انتهاك لحقوق ماليين المسلمين في العالم"، داعية "الامة العربية والشعب الفلسطيني لتحميل المسؤولية التاريخية تجاه ما جرى في الاقصى".

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