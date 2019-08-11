الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنئ المسلمين بعيد الاضحى

أعلن ​الكرملين​ أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ هنأ المسلمين الروس بمناسبة ​عيد الأضحى​. واضاف بوتين: "إنه لمن دواعي السرور أن يعتز ​المسلمون​ الروس بالتراث الثقافي والروحي الغني لآبائهم وأجدادهم، ويقومون بتربية وتعليم الجيل الشاب احترام تاريخ أسلافهم وتقاليدهم وعاداتهم. إن حياة الجالية المسلمة مليئة بالأعمال ​الطيبة​ والتعهدات: يولى الكثير من الاهتمام لتنفيذ المبادرات الاجتماعية والتعليمية والتنويرية"، مشيرا الى أن هناك مساهمة للمنظمات الإسلامية في تطوير تعاون مثمر مع مؤسسات ​الدولة​ والعامة، وكذلك في الحفاظ على الحوار بين الأعراق والأديان في ​روسيا​ قيمة.

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