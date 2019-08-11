آلاف الرومانيين تظاهروا في بوخارست للمطالبة باستقالة الحكومة

تظاهر آلاف الرومانيين في ​بوخارست​، للمطالبة باستقالة الحكومة اليسارية، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتظاهرة احتجاجيّة مماثلة فرّقتها ​قوات الأمن​ بالقوة، ممّا أدّى إلى سقوط مئات الجرحى.

والمتظاهرون الّذين قُدّر عددهم بـ24 ألف شخص، تجمّعوا أمام مقر الحكومة رافعين الأعلام الوطنية ومردّدين هتافات مناوئة للحكومة مثل "لصوص" و"استقيلوا".