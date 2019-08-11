معوض التقى المطران نفاع ووفد من الكهنة وشدد على متانة العلاقة مع الابرشية

التقى رئيس "​حركة الاستقلال​" النائب ​ميشال معوض​ في دارته في إهدن وفدا من كهنة الأبرشية يتقدمهم النائب البطريركي العام على جبة بشري وزغرتا – اهدن المطران جوزيف نفّاع وجرى البحث في الخطأ البروتوكولي بحق معوض في العشاء الذي نظمته أبرشية زغرتا- إهدن على شرف ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​، والتشديد على متانة العلاقة بين الأبرشية ومعوض.

وتخلل اللقاء بحث في مختلف المواضيع التي تهم الأبرشية و​زغرتا الزاوية​، وتم الاتفاق على متابعة عدد من المواضيع لخدمة أبناء المنطقة.