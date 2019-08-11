معوض التقى المطران نفاع ووفد من الكهنة وشدد على متانة العلاقة مع الابرشية

التقى رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض في دارته في إهدن وفدا من كهنة الأبرشية يتقدمهم النائب البطريركي العام على جبة بشري وزغرتا – اهدن المطران جوزيف نفّاع وجرى البحث في الخطأ البروتوكولي بحق معوض في العشاء الذي نظمته أبرشية زغرتا- إهدن على شرف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، والتشديد على متانة العلاقة بين الأبرشية ومعوض.
وتخلل اللقاء بحث في مختلف المواضيع التي تهم الأبرشية وزغرتا الزاوية، وتم الاتفاق على متابعة عدد من المواضيع لخدمة أبناء المنطقة.
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