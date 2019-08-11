النشرة: الجيش السوري سيطر على بلدة الهبيط الاستراتيجية بريف ادلب

افاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن "​الجيش السوري​ تقدم في ​ريف ادلب​ الجنوبي وسيطر على بلدة الهبيط الاستراتيجية ومهد باتجاه بلدات كفر عين وزيتونة و​مضايا​ ومعرة طيره حيث تدور معارك عنيفة مع ​جبهة النصرة​ والفصائل المتحالفة معها"، مشيرا الى ان "الجيش السوري اصبح على بعد 10 كلم عن مدينة ​خان شيخون​ الواقعة على الطريق الدولي لدمشق حلب".

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