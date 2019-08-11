المفتي دلي في خطبة العيد: الحرب اللبنانية القذرة كلفت الوطن غاليا

احتفلت منطقتي حاصبيا والعرقوب ب​عيد الاضحى​ المبارك فاقيمت الصلوات والخطب في المساجد ودور العبادة، واكدت الكلمات على ضرورة جمع الشمل وتوحيد الصفوف بعيدا عن الحسابات الشخصية والفئوية.

وفي شبعا أم مفتي ​مرجعيون​ وحاصبيا القاضي الشيخ ​حسن دلي​ المصلين في جامع الفاروق بحضور النائب ​قاسم هاشم​ وحشد من العلماء ورجال الدين.

واعتبر دلي ان "الحرب ال​لبنان​ية القذرة كلفت الوطن غاليا حتى اتى ​اتفاق الطائف​ ووضع حدا لهذه الحرب ووضع دستورا للبنان الجديد من اجل ان يكون للبنانيين وطن إلا اننا نجد النفعيين والحاقدين يطلون برؤوسهم يوما بعد يوم بهدف انهاء اتفاق الطائف لانهم يريدون اعادتنا الى تلك الفترة المقيتة".