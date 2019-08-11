احتفلت منطقتي حاصبيا والعرقوب بعيد الاضحى المبارك فاقيمت الصلوات والخطب في المساجد ودور العبادة، واكدت الكلمات على ضرورة جمع الشمل وتوحيد الصفوف بعيدا عن الحسابات الشخصية والفئوية.
وفي شبعا أم مفتي مرجعيون وحاصبيا القاضي الشيخ حسن دلي المصلين في جامع الفاروق بحضور النائب قاسم هاشم وحشد من العلماء ورجال الدين.
واعتبر دلي ان "الحرب اللبنانية القذرة كلفت الوطن غاليا حتى اتى اتفاق الطائف ووضع حدا لهذه الحرب ووضع دستورا للبنان الجديد من اجل ان يكون للبنانيين وطن إلا اننا نجد النفعيين والحاقدين يطلون برؤوسهم يوما بعد يوم بهدف انهاء اتفاق الطائف لانهم يريدون اعادتنا الى تلك الفترة المقيتة".
كانت هذه تفاصيل خبر المفتي دلي في خطبة العيد: الحرب اللبنانية القذرة كلفت الوطن غاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.