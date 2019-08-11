مصطفى حسين يؤدي صلاة العيد بتل جميرة ويتقدم من المسلمين بالتهاني

ادى رئيس الحركة الشعبية ال​لبنان​ية النائب ​مصطفى حسين​ صلاة ​عيد الأضحى​ المبارك في مسجد تل حميرة بمشاركة حشد كبير من أبناء المنطقة، وشارك بعدها بتقبل التهاني بالعيد وتبادل المعايدات. وكان النائب حسين تقدم من اللبنانيين عموماً، والمسلمين خصوصاً، بأحر التهاني لمناسبة حلول عيد الأضحى، آملاً بأن تكون الأيام المقبلة أفضل للبنان فينعم بالاستقرار، ويخطو نحو الازدهار.

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