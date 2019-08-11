اقامة صلاة عيد الاضحى في سجن رومية

أقيمت صلاة وخطبة ​عيد الاضحى​ المبارك في سجن روميه أول أيام العيد. واكد أمين سر ​هيئة رعاية السجناء وأسرهم​ التابعة ل​دار الفتوى​ الشيخ وليد زهرة في خطبته على "أهمية الالتزام بتعاليم ​الإسلام​ السمحة واعتبار العيد نفحة من نفحات الايمان".

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