اقامة صلاة عيد الاضحى في سجن رومية

أقيمت صلاة وخطبة عيد الاضحى المبارك في سجن روميه أول أيام العيد.
واكد أمين سر هيئة رعاية السجناء وأسرهم التابعة لدار الفتوى الشيخ وليد زهرة في خطبته على "أهمية الالتزام بتعاليم الإسلام السمحة واعتبار العيد نفحة من نفحات الايمان".
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