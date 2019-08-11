شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف ..كيف حظر قانون الذبح خارج المجازر ذبح الأضاحى بالشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت محافظة القاهرة، المواطنين من ذبح أضاحى عيد الأضحى فى الشوارع، معلنة بأن المواطن الذى سيذبح فى الشارع سيعرض لعقوبة تتراوح بين من 1000 لـ10000، فضلاَ عن أن هناك 38 غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين، والعمل على حلها خلال أيام عيد – بحسب المحافظة.

ونرصد ما نص عليه القانون رقم 53 لسنة 66 بشأن الذبح خارج المجازر:

- المادة 136 نصت على أنه لا يجوز الذبح في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر عامة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك ألاماكن أو المجازر وتحدد ألاماكن بقرار من وزير الزراعة.

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-كما نص القانون على أنه لمأموري الضبط القضائي ضبط لحوم الحيوانات التي تذبح بالمخالفة للمادة 136 وتوزيعها على الجهات والهيئات التي يعينها وزير الزراعة بقرار يصدره.